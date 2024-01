Mucho tienen que mejorar en Ferrari para estar a la altura de Max Verstappen y de Red Bull el próximo curso. Otro año más demasiado lejos... y de nuevo también por detrás de Mercedes. Eso sí, Carlos Sainz ha logrado la única victoria no Red Bull: fue en el Gran Premio de Singapur.

A pesar de esta victoria, Felipe Massa prefiere a Charles Leclerc por delante del piloto español. "Veo una ligera ventaja para Leclerc. Pilotó carreras increíbles en 2023 y entró en la segunda mitad de la temporada...", ha dicho en 'GP Blog'.

"Es un maestro de la calificación, ya que siempre sabe cómo sacar el máximo provecho del coche en una vuelta. Por supuesto, él también cometió errores, pero cuando tienes mucha presión y pocas posibilidades de ganar, es más fácil cometer errores", comenta el piloto brasileño en estas declaraciones.

Ve a Leclerc capaz de competir... siempre que Ferrari responda: "Espero que Charles finalmente tenga un Ferrari competitivo, sin los problemas de fiabilidad de los últimos años y que ofrezca el rendimiento constante para desafiar a Max en el campeonato. Han pasado demasiados años desde que Ferrari logró este objetivo".

Eso sí, deja claro Massa que si Ferrari no gana no es por los pilotos: "El problema en Maranello definitivamente no son los pilotos. Ferrari tiene dos pilotos muy buenos que trabajan bien juntos. Solo necesitan un coche competitivo para mostrar en qué nivel pueden estar en la lucha por el título".

Asegura que Verstappen tiene una ventaja enorme por el rendimiento brutal del Red Bull: "Max siempre comienza por la parte delantera, fuera de la lucha y conduce un coche que se comporta perfectamente, es mucho más fácil".