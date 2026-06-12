Varias escuderías llaman a la puerta de Fernando Alonso: mejoras en Aston Martin o un nuevo escenario

Según informa Lawrence Barretto, la decisión de Fernando dependerá de cómo entren las mejoras que están previstas para este verano en Aston Martin.

A Fernando Alonso le queda este año de contrato con Aston Martin y su intención no es retirarse. La pregunta ahora es si seguirá vistiendo de verde o cambiará de proyecto. Según ha informado el periodista Lawrence Barretto en la web oficial de la Fórmula 1, el asturiano tiene muchos "interesados" en la parrilla.

Cuenta Barretto que hay varias escuderías que quieren fichar al veterano piloto de 44 años, que sigue en plena forma.

Pero la decisión depende exclusivamente de Fernando. Todo dependerá, apunta el citado artículo, de las mejoras de Adrian Newey que pondrán encima de la mesa en estos meses de verano con el famoso Aston Martin 'B'.

Mientras, a Alonso le preguntaron en la previa del Gran Premio de Barcelona - Catalunya sobre estas informaciones. Y así respondió en palabras que publica la web de la F1: "No lo sé. Estoy abierto a muchos escenarios diferentes".

"Estoy contento con el equipo. Necesitamos sentarnos y decidir juntos qué es lo mejor para el equipo. No tengo ningún deseo ni exigencia personal", dijo este jueves el dos veces campeón de la Fórmula 1.

Espera que la progresión del AMR26 se empiece a notar muy pronto: "Soy parte del equipo y tenemos que solucionar esta situación juntos. De momento, los pilotos no son el mayor problema que tenemos en cuanto a competitividad. Primero solucionemos los demás problemas y luego ya hablaremos de los pilotos".

¿Cuándo se sentará con Aston Martin?

Fernando ha reconocido que ahora mismo no hay negociaciones: "Para ser honesto, no hemos avanzado mucho. En este momento, la prioridad para el equipo y para mí es solucionar la situación y mejorar el rendimiento. Llegará el día en que tengamos que sentarnos juntos y tomar la decisión, pero aún no ha sucedido. Sucederá pronto".

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