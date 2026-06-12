Ahora

Locura en Montmeló

"¡Alonso, quédate!": la locura del público de Barcelona con Fernando

Los aficionados de Montmeló le cantaron a Fernando para que no se marchara de la Fórmula 1 este año: "¡Alonso, quédate!".

Fernando AlonsoFernando AlonsoGetty

Fernando Alonso todavía no ha renovado su contrato con Aston Martin ni ha confirmado si seguirá al menos una temporada más en la Fórmula 1. De hecho en la web de la competición se ha desvelado que hay algunos equipos de la parrilla que están interesados en ficharle para el curso que viene.

Y los aficionados, en el Gran Premio de Barcelona - Catalunya, le pidieron que no se retirara este año.

"¡Alonso, quédate! ¡Alonso, quédate!", se escuchó en el paddock este jueves con cientos de personas siguiendo al piloto asturiano.

Y esa es la intención de Fernando, la de quedarse. A sus 44 años todavía no se plantea marcharse del Gran Circo.

En Aston Martin, si Adrian Newey da con la tecla en las mejoras, o en otra escudería, el bicampeón de la competición seguirá al menos un año más en la élite.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Visita de León XIV a España, en directo | El papa cierra en Tenerife su visita a España con más actos contra el drama migratorio para anteponer la "prioridad humana" a la xenofobia
  2. Un año después de abrirse la pieza y seis meses de la petición de la UCO: rastreo a las cuentas del novio de Ayuso por presunta corrupción de particulares
  3. Trump da por "terminada" la guerra en Irán tras anunciar un acuerdo que Teherán niega: "Han aceptado no fabricar nunca armas nucleares"
  4. La inflación de mayo se mantiene en el 3,2% pese a la subida del precio de los carburantes
  5. Sumisión química, violaciones, agresiones sexuales y acoso continuado: los tres casos de abuso de poder sobre mujeres conocidos en una semana
  6. Abanicos de papel contra un calor "fuente de inspiración": los diez años de negativa del PP de Madrid a climatizar los colegios