"¡Alonso, quédate!": la locura del público de Barcelona con Fernando

Los aficionados de Montmeló le cantaron a Fernando para que no se marchara de la Fórmula 1 este año: "¡Alonso, quédate!".

Fernando Alonso todavía no ha renovado su contrato con Aston Martin ni ha confirmado si seguirá al menos una temporada más en la Fórmula 1. De hecho en la web de la competición se ha desvelado que hay algunos equipos de la parrilla que están interesados en ficharle para el curso que viene.

Y los aficionados, en el Gran Premio de Barcelona - Catalunya, le pidieron que no se retirara este año.

"¡Alonso, quédate! ¡Alonso, quédate!", se escuchó en el paddock este jueves con cientos de personas siguiendo al piloto asturiano.

Y esa es la intención de Fernando, la de quedarse. A sus 44 años todavía no se plantea marcharse del Gran Circo.

En Aston Martin, si Adrian Newey da con la tecla en las mejoras, o en otra escudería, el bicampeón de la competición seguirá al menos un año más en la élite.

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