Nuevo inconveniente en los planes de Fernando Alonso: Honda no entraría en la categoría de +10% del ADUO

Tras Mónaco, la FIA otorgaría al equipo de Fernando un paquete de mejoras que no alcanzará su mayor potencial al estimar el déficit del motor del AMR26 tan solo entre un 8% y un 10% inferior en comparación con Mercedes.

Los problemas no parecen solucionarse en Aston Martin y la resolución de la FIA con el ADUO podría ser un obstáculo más en el camino del equipo de Fernando Alonso. La nueva medida de la competición permite a los ingenieros realizar mejoras en sus motores en función de su rendimiento con el resto de monoplazas del 'paddock'. Este 2026 ha llegado el momento de la primera oleada de cambios, tras Mónaco, los dirigentes de la F1 ya cuentan con los datos necesarios para asignar a cada escudería en la categoría correspondiente.

El equipo de Adrian Newey probablemente esperaba entrar en la franja de mayor beneficio tras la revisión, en vistas de los decepcionantes resultados que han tenido los de Silverstone hasta el momento. Sin embargo, una fuente cercana a la FIA aseguraría según la 'BBC' que el motor Honda no habría entrado en este rango de +10% del ADUO sino en el de entre 8% y 10% de déficit con Mercedes.

Esta decisión impediría al coche de Fernando Alonso conseguir el mayor paquete de concesiones y recibirían 8 millones de dólares y 190 horas extra de desarrollo, en lugar de los 19 millones y las 230 horas adicionales que se preveían. Un posible inconveniente en los planes de Silverstone a la espera del comunicado oficial de la F1.

Está por ver si este impulso será suficiente para que el AMR26 obtenga la potencia y fiabilidad necesarias para que el asturiano pueda competir por los puntos durante los próximos meses. Y aunque la versión más competitiva del coche de Fernando se prevé para finales de verano, esta ayuda adicional podría cambiar los planes dentro de la escudería de Lawrence Stroll.

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