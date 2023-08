Fernando Alonso no para de recibir elogios. Su inicio de temporada, logrando seis podios en las doce primeras carreras, ha dejado asombrado al mundo del motor, y le ha permitido reafirmarse como un piloto cuyo rendimiento está al alcance de muy pocos.

En su caso no solo sorprende el hecho de que mantenga la misma velocidad y el estado de forma que tenía hace 18 años, cuando se proclamó campeón del mundo por primera vez, sino que es especialmente llamativo que mantenga intacta su ambición con 42 años.

La inmensa mayoría de los pilotos de la parrilla de la Fórmula 1 lo han destacado durante esta temporada y ahora que el 'Gran Circo' está de vacaciones, los elogios llegan desde fuera.

El último en hablar de Alonso ha sido Sebastien Loeb. El nueve veces campeón del mundo de rallies le conoce bien, ya que fueron rivales en la aventura de Fernando en el Dakar en 2020. En aquel momento, el asturiano llevaba un año fuera de la Fórmula 1 y nadie imaginaba que tres años después volvería a estar peleando por podios y victorias.

"Es un piloto increíble, por supuesto que sí. Es bonito ver que ha vuelto a estar en la lucha por las primeras posiciones en Fórmula 1 con más de 40 años. Aun a esa edad tiene una motivación increíble, mucho talento... y la misma velocidad que tenía en el pasado", ha afirmado Loeb en declaraciones a 'Marca'.

A pesar de que la superioridad de Red Bull aleje la posibilidad de lograr la ansiada victoria número 33, Loeb cree que Aston Martin va en la dirección correcta: "En Fórmula 1 ganar no sólo depende del piloto. Hoy en día si no tienes un Red Bull no puedes ganar, al menos el campeonato. Pero creo que está haciendo un gran trabajo con Aston Martin, están en la lucha con los Ferrari, con Mercedes...".

Por ello, el francés no descarta a Fernando Alonso en la pelea por el título de cara a 2024. "Todo puede pasar, mira Mercedes, ganando todo el tiempo durante años y ahora es Red Bull... así que todo es posible", ha concluido Sebastien Loeb.