Lewis Hamilton revela su preocupación tras el GP de Austria: "No sé si podremos igualar a Mercedes"

El piloto británico ha visto en Austria cómo "la brecha" con Antonelli y Russell continúa siendo "mayor de lo que esperaba", algo que preocupa en Ferrari incluso tras el ADUO.

Lewis Hamilton está viviendo un fin de semana algo preocupante en la Fórmula 1. El piloto de Ferrari afronta una realidad muy complicada en este año de cambios, donde la brecha respecto a Mercedes en cuanto a potencia no está convenciendo al piloto británico tras el Gran Premio de Austria. En el Red Bull Ring, donde se esperaba una reacción de la escudería italiana, el rendimiento del SF-26 ha dejado al siete veces campeón del mundo con las alarmas encendidas sobre el futuro.

Hamilton finalizó la prueba en una discreta quinta posición, terminando a casi 27 segundos del ganador, George Russell. El monoplaza de Maranello sufrió en las rectas y zonas de tracción debido a la falta de potencia, una realidad que el británico analizó para 'Sky Sport F1': "Creo que la diferencia es muy, muy grande. No sé si puede cerrarse en una sola temporada. No esperaba que fuera tan grande. Aquí estamos en altitud y pensábamos que tendríamos más opciones, pero no ha sido así".

Sobre el rendimiento del motor de su nuevo monoplaza en comparación con su antiguo equipo, Mercedes, Hamilton ofreció un punto de vista algo desalentador. El piloto admitió que el ritmo de Russell y Kimi Antonelli estaría un paso por delante de lo que Ferrari puede ofrecer ahora mismo: "No sé si podremos igualar el motor Mercedes en 2026. Se necesitan meses y meses para desarrollar, probar e introducir los cambios necesarios".

A pesar de la enorme desventaja sufrida en carrera, donde una "alta degradación" en los neumáticos le impidió rodar al ritmo de la cabeza, el británico confía en que logren encontrar soluciones en fábrica, aunque reconoce que el camino será cuesta arriba: "Creo que podremos seguir progresando más adelante durante el año".

Para cerrar, Hamilton evidenció la cruda realidad del equipo al reconocer que, de cara a las próximas citas en circuitos rápidos, la escudería italiana parte en clara desventaja si no logran dar con la tecla aerodinámica y de potencia: Esperamos ser más competitivos en circuitos con muchas curvas. Si pensamos en Silverstone, no será sencillo porque también tiene largas rectas. Yo allí suelo ir bien, pero el problema en las rectas seguirá estando".

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