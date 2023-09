Si bien es cierto que dentro de la pista las cosas no le pueden ir mejor al equipo Red Bull después de haber ganado absolutamente todas las carreras, fuera de ella la situación es bien distinta tras la polémica generada alrededor de Sergio Pérez.

Y es que las palabras de Helmut Marko, asesor de Red Bull, en las que aseguraba que 'Checo' no estaba tan centrado en la Fórmula 1 como Max Verstappen por ser "sudamericano" continúan dando la vuelta al mundo y, por ello, las críticas y las polémicas no dejan de llegar.

El último en sumarse ha sido el propio Lewis Hamilton que ha asegurado, en los prolegómenos del Gran Premio de Singapur, que lo que el trato que el mexicano ha recibido por parte de su propio equipo es "inaceptable".

"Me parece totalmente inaceptable lo que dijo. Si bien decimos que no hay lugar para ningún tipo de discriminación dentro de este deporte, tampoco debería haber lugar para personas en su posición que hacen comentarios como este. No es bueno para que sigamos adelante", asegura el heptacampeón del mundo a través de 'Sky Sports'.

Asimismo, el británico asegura que todavía hay mucho camino que recorrer: "Esto simplemente resalta el trabajo que aún queda por hacer. Hay mucha gente en el fondo que realmente está tratando de combatir este tipo de cosas, pero es difícil maniobrar cuando tienes gente que está en la cima. Si hay gente en la cima que tiene este tipo de mentalidad, simplemente nos impide progresar. Pero para ser honesto, no me sorprende", añade.

Además, por si fuera poco, Lewis no considera que las disculpas y las explicaciones ofrecidas por Marko sean suficientes y asegura que hay que hacer "algo más" por parte del propio equipo Red Bull.

"Creo que no es sólo algo por lo que te disculpas y luego todo está bien, creo que es necesario hacer algo más. Es curioso que no lo hayan hecho en este caso. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer para asegurarnos de que este sea un entorno más inclusivo", concluye Lewis.