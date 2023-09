Las palabras de Helmut Marko sobre Sergio Pérez en las que afirmó que "un sudamericano no podía estar tan centrado" como Max Verstappen han provocado un auténtico terremoto en la Fórmula 1. Y el mexicano se ha pronunciado por primera vez.

"No me he sentido ofendido en absoluto". Tuve una muy buena conversación con él. Se disculpó. Eso para mí fue lo principal", ha contado el de Red Bull en declaraciones a 'PitDeBrief'.

Checo ha querido quitarle hierro al asunto: "Conociendo a Helmut como digo, tengo una relación personal con él. Sé que no lo dice así. Y no me ofendí en absoluto".

Las disculpas de Marko

Después del revuelo que habían montado esas declaraciones, Marko pidió disculpas públicamente: "Me gustaría disculparme por mi comentario ofensivo y quiero dejar absolutamente claro que no creo que podamos generalizar sobre la gente de ningún país, raza o etnia".

"Estaba tratando de apuntar que Checo ha titubeado en su rendimiento este año, pero fue un error atribuir esto a su herencia cultural", dijo el austriaco.