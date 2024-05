Frustrado y completamente desmotivado. Así se encuentra Lewis Hamilton tras completar una durísima clasificación en el Gran Premio de Emilia Romagna. El piloto de Mercedes ha sufrido para pasar los cortes de la Q1 y la Q2, y no ha podido pasar de la octava posición en la Q3.

Pero lo más preocupante no es el resultado, sino la distancia con la cabeza de carrera. El siete veces campeón del mundo se ha quedado a ocho décimas del tiempo de la pole, marcado por Max Verstappen, y a siete de los dos McLaren, que en Imola son, claramente, los mejor colocados para intentar batir al piloto de Red Bull.

Todo esto llega después de que este viernes el Mercedes irrumpiese en las primeras posiciones y diese la sensación de que, por primera vez, podía ser competitivo. Sin embargo, no fue más que un espejismo y en la clasificación ha llegado la dura vuelta a la realidad para el equipo de la estrella.

"El coche se ha sentido muy bien en Libres 1 y Libres 2, pero a lo largo de la noche los otros se han vuelto más rápidos y no me he sentido igual que ayer. Eso es frustrante, pero es lo que hay. Hay un pequeño cambio que introdujimos para la clasificación y la marcó en la decisión equivocada", ha dicho Lewis Hamilton en declaraciones a 'DAZN'.

"Mañana será lo mismo, probablemente. Es lo que hay. No hay nada que pueda hacer, pero intentaré luchar todo lo que pueda. Intentaré hacer mi trabajo esta noche. A ver si puedo cambiar el equilibrio aerodinámico, pero adelantar será complicado, así que estoy en la región donde terminaré, probablemente", ha concluido el piloto británico.