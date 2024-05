Durante una entrevista en 'racingnews365.com', Pedro de la Rosa ha dado a conocer una faceta prácticamente desconocida de Fernando Alonso cuando le han preguntado por cómo ha cambiado el asturiano con el paso de los años.

Ambos coincidieron por primera vez en McLaren 2007, volvieron a verse las caras en Ferrari y, diez años después, se han reencontrado en Aston Martin.

Pocos conocen a Fernando como Pedro, y este cree que no ha cambiado en casi nada: "La gente me pregunta cuál es la diferencia entre el Fernando de 2024 y el piloto de 2007 que conocí en McLaren, y no es nada. No hay absolutamente ninguna diferencia".

Ese 'casi' radica en la capacidad de liderazgo a raíz de manejar mejor el idioma: "Lo único que agregaría es que se ha convertido en un gran líder en el sentido de que ahora sabe cómo expresar muy bien sus sentimientos, lo que no hizo en 2007, principalmente porque su inglés no era tan bueno".

"Ahora, cada mensaje que envía, cada vez que habla con los ingenieros por el intercomunicador, siempre está predicando con el ejemplo, siempre enviando el mensaje correcto a todos los departamentos", ha explicado.

"Cuando hablamos por el intercomunicador en un fin de semana de carreras, no son sólo los 20 ingenieros [del circuito], hay 100 más en la fábrica. Y creo que ha aprendido a motivar a todas esas personas, que son tan importantes para ganar como las que están", ha añadido De la Rosa.

Tras renovar recientemente con Aston Martin, Fernando Alonso seguirá en la Fórmula 1, al menos, hasta 2026, año en el que se ejecutará el nuevo reglamento. Está claro que el equipo ve en él ese 'valor añadido' del que habla Pedro.