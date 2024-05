Red Bull traía este fin de semana su primer gran paquete de mejoras, al igual que Ferrari o Aston Martin. Con todas las miradas puestas en la posible ventaja que podría ampliar la escudería de Milton Keynes, lo cierto es que las sensaciones durante las dos primeras sesiones de libres no han sido del todo buenas.

De hecho, Max Verstappen no fue capaz de pasar de la quinta y séptima posición durante los FP1 y los FP2, algo que deja claro que aún queda trabajo por hacer en la marca austriaca para poder hacer funcionar sus nuevas actualizaciones. Sin embargo, el mayor susto de Max durante la jornada del viernes tuvo lugar en un encontronazo con Lewis Hamilton.

Verstappen destacó que no es la primera vez que esto ocurre: "No es la primera vez, sabes. Intentas, por supuesto, mantener siempre la calma. Pero sí, volvió a pasar. Pero en el otro extremo, también, no quiero hablar demasiado de eso, porque ese no es nuestro problema. Hoy nos hemos quedado muy lejos del ritmo y es lo que tenemos que arreglar".

Sobre sus sensaciones con el monoplaza, el neerlandés afirma sentir muy inestable su RB20: ""Ha sido un día complicado. Es difícil conseguir un buen equilibrio y sentirme cómodo en el coche, se mueve mucho, es muy fácil perderlo. Así que tenemos algunas cosas que tenemos que estudiar porque hoy, está claro que sí, simplemente ha ido mal, no me he sentido cómodo".

"Además, la tanda larga fue muy mala. Así que sí, está claro hay algunas cosas que tenemos que mejorar si queremos ser competitivos mañana. Supongo que no puede ser peor que lo que tuvimos hoy, ¿verdad? Así que veremos algunas cosas que podemos hacer mejor para mañana. Pero sí, parece que los demás dieron un paso adelante. Y por nuestra parte, sí, ha sido un mal día", concluyó.