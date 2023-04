Carlos Sainz se quedó fuera de los puntos en Australia. Se quedó a cero a pesar de cruzar en cuarta posición por línea de meta. Así fue por su sanción, incluso para Alonso "dura", que se llevó por precisamente tocar a Fernando una de las relanzadas de la carrera disputada en Albert Park.

Cinco segundos fueron. Suficientes para, al acabar la prueba tras el safety car, pasase de rozar el podio a terminar como el último de los monoplazas que vieron la bandera a cuadros.

El madrileño, en una radio con Ferrari, no daba crédito a lo que escuchó. A lo que le dijeron cuando le confirmaron que tenía 5 segundos de sanción.

"No. No puede ser. No. No. Esto es inaceptable", dijo.

Y siguió: "Esto es inaceptable. Díselo. Que esperen. Que esperen a que acabe la carrera y lo discutimos".

"Por favor, por favor... Por favor. Que esperen. Que lo hablen conmigo", sentenció con voz cada vez con más desesperación y desesperanza.

Cabreado estaba Sainz, como demostró que ni tan siquiera hablase con la prensa antes de discutir con los comisarios.

Mal día, de momento, para Ferrari. Carlos, sancionado, a cero. Leclerc, por su parte, no pudo dar ni una vuelta tras, qué casualidad, un toque con Lance Stroll que no recibió penalización alguna.