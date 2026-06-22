¿Saldrá Carlos Sainz de Williams? Un expiloto asegura que el español está buscando alternativas

David Coulthard ha revelado que, tanto Carlos como Alex Albon, están frustrados por los escasos resultados obtenidos este año, por lo que el veterano piloto está en busca de un nuevo equipo.

El futuro de Carlos Sainz es incierto. El piloto español firmó una buena campaña en su primer año con Williams, pero ahora el trabajo apenas está dando sus frutos. Es por ello que el madrileño podría estar buscando un hueco en otra escudería para volver a cosechar buenos resultados.

David Coulthard, expiloto de Fórmula 1 y de Williams, ha asegurado en el podcast 'Up To Speed' que, tanto Sainz como Alex Albon, están frustrados al no poder conseguir apenas puntos. "Se nota claramente la frustración de los pilotos", afirma el británico.

En sí, Coulthard cree que Albon podría estar más al límite que Sainz debido a los múltiples años que lleva pilotando para los de Grove. "Está firmemente arraigado en este equipo. Forma parte de su ADN y siempre ha ofrecido un buen rendimiento. Por eso, supongo que su frustración será mayor que la de Carlos", añade David.

A pesar de ello, el expiloto británico prevé que el español salga de Williams este año en busca de "su próxima oportunidad". Por último, aunque no ha detallado en qué equipos podría recalar Sainz, este ha confirmado que desea volver a saborear la victoria.

"Ha pasado de Ferrari, donde ha ganado carreras, a Williams, donde ya se conforma con sumar puntos. Quiere volver a eso. Y a Williams aún le llevará varios años recorrer ese camino", concluye Coulthard, poniéndose en la piel de Carlos.

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