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Está de acuerdo

La sentencia de Carlos Sainz sobre el ADUO: "A mucha gente le ha sorprendido, pero a mí..."

La FIA ha decidido tomar como referencia al equipo Red Bull y no a los Mercedes: Carlos Sainz está de acuerdo con esta decisión.

Carlos Sainz asume la situación de Williams: "Es un shock, pero yo ya me lo olía" Carlos Sainz asume la situación de Williams: "Es un shock, pero yo ya me lo olía"Getty

El ADUO tomará como referencia a Red Bull y no a Mercedes a pesar de la superioridad evidente de las flechas de plata. Ha habido debate en la parrilla. Y Carlos Sainz está de acuerdo con esta decisión que ha tomado la FIA.

En palabras que recoge 'Motorsport', Carlos dice que no está sorprendido por la decisión: "Sé que a mucha gente le ha sorprendido, pero a mí no".

"Sabéis que me gusta meter la nariz en los datos y mirarlo todo con mucha calma", dice el piloto del equipo Williams.

Desde los test de pretemporada de Bahréin, Carlos ya vio que el motor Ford de Red Bull estaba un pasito por delante: "Desde el primer test de Bahréin, sinceramente, Red Bull me sorprendió muchísimo. Red Bull y Racing Bulls. Cuando lo ves en dos coches, ya no es casualidad".

"Ha habido carreras donde claramente el motor Red Bull ha sido el mejor. En Canadá, cuando hace frío, o incluso en Mónaco, las velocidades punta eran las más altas", cierra un Carlos que sí ve a Red Bull como el mejor motor de la Fórmula 1.

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