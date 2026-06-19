Carlos Sainz exige cambios a Williams ante los rumores que lo sitúan en Audi: "Hay que duplicar las mejoras"

Nuevos rumores sitúan al piloto de Fórmula 1 en Audi para 2027, una situación ante la que el madrileño habría reaccionado exigiendo mejoras a su equipo actual.

La primera temporada de Carlos Sainz en Williams demostró la gran capacidad del piloto para competir en equipo y adaptarse a unas condiciones muy diferentes a las que tenía en Ferrari. Junto a Alex Albon, lograron el quinto puesto en el Mundial de Constructoes para los de Grove, dejando unas sensaciones muy buenas de cara a 2026.

Sin embargo, esta temporada están surgiendo dificultades para el equipo y ninguno de sus pilotos está logrando buenos resultados. Sobre ello habló el madrileño: "Sé lo que viene, y estoy seguro de que lo que viene normalmente en este equipo, las mejoras, suelen funcionar. Pero al mismo tiempo no estoy seguro de que sea suficiente para reducir la brecha que tenemos en este tipo de pistas". Unas conclusiones tras Barcelona que obligan a Williams a introducir cambios.

"Cada semana, para el equipo es sumamente importante encontrar puntos de carga aerodinámica o kilos de peso. Me doy cuenta de que el equipo está trabajando al máximo, en este momento todos estamos dando lo mejor de nosotros. La diferencia con los equipos del mediocampo es exactamente la que esperábamos", explicaba Sainz. Unas declaraciones que llegan en un momento donde varios rumores apuntan a una posible llegada a Audi del piloto como reporta 'PlanetF1'.

Un movimiento que tendría sentido teniendo en cuenta los éxitos de Carlos Sainz padre con la marca alemana, siendo la victoria en el Rally Dakar 2024 su éxito más reciente. Sin embargo por el momento tanto Gabriel Bortoleto como Nico Hulkenberg tendrían contrato cerrado en la escudería para 2027.

Una situación que irá evolucionando a medida que transcurre la temporada actual y ante la que Carlos ha continuado mandando mensajes a Williams: "Aunque tú mejores, los demás también mejoran. Aunque hayamos introducido algunas mejoras en Miami y Canadá, hay que duplicarlas". Un futuro incierto y que podría resolverse con un cambio de equipo para el piloto español aunque por el momento, Sainz deberá centrarse en dar el 100% durante el resto del calendario 2026.

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