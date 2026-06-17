¿Cuándo veremos el mejor rendimiento de Williams en la F1? Carlos Sainz pone fecha

El piloto español sitúa al tercer tercio de la temporada como el momento en el que la escudería británica debería despuntar en el 'Grand Prix', a pesar de no poder alcanzar a sus rivales.

Carlos Sainz está ansioso por explotar el potencial de Williams y demostrar que sigue siendo el mismo piloto que la temporada pasada. Aunque la escudería británica ha cerrado el primer tercio del campeonato con varios inconvenientes con el coche, el piloto español confía en terminar el año por todo lo alto.

Durante la presentación del GP de España y el Circuito de Madring, el madrileño habló acerca de las dificultades surgidas al comienzo del mundial y la pretemporada. Además de poner fecha a la llegada de las mejoras que darán a Williams más potencia y fiabilidad en pista.

"Hemos hecho un principio de primer tercio de la temporada prácticamente para recuperarnos de lo que pasamos este invierno. Queda un segundo tercio en el que tendremos que invertir tiempo y recursos en llegar a ese último tercio preparados para estar donde debería estar Williams desde el inicio", comentó Sainz en declaraciones recogidas por 'SoyMotor.es'.

A pesar de los inconvenientes surgidos, el español se mostró confiado en su equipo ante la posibilidad de remontar. "Confío en el último tercio de la temporada, pero queda mucho trabajo por hacer. Este año creo que ya habéis visto todos que va a ser complicado", añadió Carlos.

Por último, el piloto destacó la notable diferencia entre su escudería y el resto, la cual complica la idea de materializar algún podio este año. "Sí que es verdad que el Williams del último tercio de temporada debería ser un Williams mucho mejor que el que tengo ahora. Pero dicho eso, la distancia que hay con los 'top' es tan grande que es difícil pensar en podios a estas alturas", concluyó Sainz.

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