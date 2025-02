El jefe de Mercedes, sarcástico sobre los abucheos a Horner: "No era necesario que lo hiciera..."

El evento del 75 aniversario de la Fórmula 1dejó múltiples anécdotas y Red Bull protagonizó una de ellas. El jefe del equipo, Christian Horner, fue abucheado por una parte del público tras salir a presentar en el escenario el nuevo monoplaza de 2025.

En Baréin previo a los test de pretemporada, el 'team principal' de Mercedes, Toto Wolff, ha sido preguntado por esta cuestión. El que es uno de los principales villanos para la bancada austriaca ha bromeado sobre esta situación sin mencionar directamente al aludido.

"¡No! No estaba abucheando. Hubo 15.000 personas que lo hicieron, no era necesario que yo también lo hiciera", ha declarado el mandamás de la escudería alemana en declaraciones a 'Sky Sports' ya aterrizado en el circuito.

Toto Wolff ha proseguido con su valoración sobre el malestar del público del O2 sin mencionar a Horner: "No creo que abuchearan a Max... Y no deberíamos menospreciar un evento que fue grandioso sólo porque una sola persona, con razón o sin ella, fue abucheada cuando habló".

"Fue un gran evento. Los espectadores fueron geniales. La presentación de los coches fue buena y esto establece un nuevo formato para los próximos años. Ése es el nuevo aspecto positivo que debemos sacar de esto", ha elogiado Toto Wolff sobre la gala de presentación de la temporada 2025.

Definitivamente, el austriaco esquiva mencionar a un Christian Horner que ha sido una de las personas que más se ha enfrentado dialécticamente en los últimos tiempos. Prueba de ello, la turbulenta temporada de 2021 donde la relación Mercedes-Red Bull tambaleó.

Toto reacts to last week at the O2 😅 pic.twitter.com/YlzypqtsTT