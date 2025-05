¡Lío en Ferrari! Vasseur contradice a Lewis Hamilton: "Los comentarios que hace sobre el coche..."

Ferrari no ha comenzado el Gran Premio de España como le hubiera gustado a Lewis Hamilton. El piloto británico solo pudo ser 11º durante los Libres 2, a pesar de que las expectativas de la escudería del 'Cavallino Rampante' eran más altas este fin de semana.

Hamilton no se ha sentido cómodo durante las sesiones del viernes, aunque esto no es nada nuevo... El siete veces campeón del mundo lleva toda la temporada batallando con su monoplaza rojo, no consiguiendo dar con la tecla que le haga estar al nivel de Charles Leclerc.

"No ha sido divertido. Es un lugar precioso, el tiempo ha sido increíble, pero no, no ha sido un buen día. No diría que estoy motivando al equipo en este momento. Mantengo la cabeza abajo, sigo trabajando. No nos rendimos, seguimos yendo hacia delante, apretando, es lo que intentamos hacer", señaló tras los Libres en Barcelona.

"Siendo sinceros, pensé que el coche iba a ir bien hoy, no ha estado mal en Libres 1, pero en Libres 2 ha sido bastante peor. Eso es frustrante para todos, pero hemos tenido algún problema que nos ha hecho perder bastante carga aerodinámica. Esperemos que esté solucionado para mañana y así estaremos en una mejor posición", sentenció el piloto.

Sin embargo, el jefe de Hamilton, Fred Vasseur, no acaba de estar del todo de acuerdo con el británico: "Los comentarios eran un poco extremos en la radio hoy. Lewis también ha hecho una tanda muy fuerte con los blandos, estando en los tiempos de los dos primeros".

"Eso significa que el coche no era tan horrible como ha dicho en la radio. De nuevo, los comentarios que hacen sobre el coche no es un drama para mí, mientras vuelvan al camión y tengamos una reunión constructiva. Eso es lo más importante".