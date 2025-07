Jorge Martín desvela el "mejor consejo" que le dio Marc Márquez

"Cuando estuve en el hospital, no sabía si podría volver a subirme a una moto. Ese era el principal problema. Estuve en la UCI cuatro días y fue un momento muy difícil": así de sincero se mostró Jorge Martín este jueves en rueda de prensa.

El piloto de Aprilia compareció en solitario para explicar su decisión de seguir en la fábrica de Noale y para hacer balance de su recuperación.

Además, aseguró que muchos pilotos le escribieron tras la dura lesión que sufrió en Catar, pero el "mejor" mensaje llegó por parte de Marc Márquez.

"Recibí un mensaje de Marc. Me dijo que no tomara ninguna decisión mientras estuviera lesionado. Mirándolo hacia atrás, creo que fue el mejor consejo que me dieron", desveló.

El ilerdense, que tocó fondo tras Jerez 2020 teniendo que pasar cuatro veces por quirófano y sufriendo posteriormente un episodio de diplopía, era conocedor de todo lo que le estaba pasando a Martín por la cabeza, pero también de lo que vendría después.