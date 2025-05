Ferrari justifica el silencio que recibió Lewis Hamilton por radio en Mónaco

Lewis Hamilton no lo está pasando bien en sus primeros meses en Ferrari. Ni está cerca de Charles Leclerc ni consigue sacar el máximo del coche. Su relación con los chicos del box tampoco es la mejor. No encuentra el 'feeling' con su ingeniero de pista, Riccardo Adami.

En Mónaco se pudo palpar esa tensión. Incluso Lewis llegó a preguntar por la radio si le ocurría algo a su ingeniero: "¿Estás enfadado conmigo o algo?". Y lo peor de todo es que no obtuvo ninguna respuesta.

Fred Vasseur, jefe de la escudería de Maranello, ha justificado ese silencio del ingeniero Adami. Asegura que la orden en el Gran Premio de Mónaco es no responder a sus pilotos por la radio hasta que atraviesan la zona del túnel por seguridad. Y que esta orden fue consensuada tanto con Charles como con Lewis.

"Porque cuando el piloto pregunta algo entre la curva 1 y la 3, tenemos que esperar al túnel para responder, para evitar hablar con él durante esas curvas. No es que nos hayamos quedado dormidos, no es que estemos tomándonos una cerveza en el muro de boxes, es sólo porque hay una sección de la pista en la que antes acordamos hablar con él", dice el jefe de Ferrari en palabras que recoge 'Motorsport'.

Defiende que no hay tensión entre el siete veces campeón del mundo y el equipo. Ni mucho menos. "Sinceramente no es tensión que el tipo esté preguntando algo, está entre los muros, está bajó presión, luchando... y va a 300km/h entre los muros de Mónaco", explica Vasseur después de la cita más glamurosa del calendario.

Después de la prueba mantuvieron una conversación que para Fred fue fundamental: "Estamos perfectamente. He hablado con él después de la carrera y puedo asegurar que no estaba molesto en absoluto".

Sin ninguna lucha

Lewis fue quinto en las calles de Montecarlo. Lejísimos de los cuatro primeros. Él mismo reconoció que había estado solo durante toda la carrera: "Es difícil de decir. He estado solo casi toda la carrera. He podido adelantar un par de coches, que es positivo, pero no lo sé...".

"He estado solo, en mi mundo. No estaba ni arriba ni en la parte de atrás. He perdido mucho tiempo con el tráfico y tengo que averiguar el motivo. No es ideal, pero nos vamos con algunos puntos y eso es lo positivo para mí", dijo el piloto británico este domingo.