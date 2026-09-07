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"Es el tenista más completo"

Del Potro señala la principal diferencia entre Carlos Alcaraz y Sinner

El campeón del US Open en 2009 considera que el murciano "hace alguna cosa que Sinner no hace".

El temor de Carlos Alcaraz ante el nivel de Sinner en tierra batida: "Va a ser realmente peligroso" El temor de Carlos Alcaraz ante el nivel de Sinner en tierra batida: "Va a ser realmente peligroso"Getty

Tras casi cinco meses alejado de las pistas por lesión, Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final del US Open, el último Grand Slam del año en el que además defiende corona, y sin Sinner en el cuadro (se bajó por una lesión en la rodilla) es el gran favorito para ganar en Nueva York.

Después de vencer a Tommy Paul en tres mangas, Juan Martín del Potro analizó en 'ESPN' la figura del murciano.

Y el argentino no se anduvo con medias tintas: "Para mí Alcaraz es el mejor tenista que hay actualmente. Para mí es el tenista más completo".

De hecho, el campeón del US Open en 2009 apuntó la gran diferencia que ve con respecto a Jannik: "Él y Sinner se disputan los Grand Slam y el número uno. Sinner tiene un estilo más a lo Djokovic, y físicamente es muy bueno y muy rápido pero Carlitos tiene esa frescura para jugar y te hace alguna cosa que Sinner no hace".

Para el argentino, Carlitos "es un jugador muy talentoso que puede variar todos los ritmos y tiene todos los golpes. Por eso soy un gran fan de Alcaraz".

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