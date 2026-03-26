Aston Martin empieza a ser un polvorín: Stroll desmiente a Honda y preocupa a Fernando Alonso

Mientras que Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda, afirma que están "seguros de que ahora podemos terminar la carrera", el piloto canadiense apuntan que podrían completar "media".

La rueda de prensa previa al GP de Japón ha sido un cruce de declaraciones entre pesos pesados de Aston Martin. Mientras que Mike Krackha mantenido un tono sincero y pausado, Shintaro Orihara y Lance Stroll no han casado en sus respectivos análisis.

En primer lugar, el ingeniero de Honda se ha mostrado muy confiado a la hora de afirmar que podrán terminar el Gran Premio de su 'casa'.

"Desde el punto de vista de la fiabilidad de la batería, hemos hecho grandes progresos en la primera y la segunda carrera. Así que, en cuanto a la fiabilidad de la batería, estamos seguros de que ahora podemos terminar la carrera", ha señalado el nipón.

En contraposición, Lance Stroll ha desmentido a Orihara: "No hay mucho que podamos hacer físicamente. Las manos están bien. Ahora creo que podríamos hacer, diría que media carrera".

El compañero de Fernando Alonso también ha desgranado los problemas del monoplaza: "Tenemos que mejorar la fiabilidad y las vibraciones, e incluso cuando terminamos vueltas, estamos a tres segundos y medio de los de arriba".

"Hay muchas cosas por mejorar y una vez arreglemos las vibraciones y mejoremos la fiabilidad, tendremos que encontrar ese rendimiento. Supongo que en el motor, a través de más potencia y también una mayor carga aerodinámica", ha añadido.

Es por ello que el canadiense no oculta que "ninguno de nosotros está contento, no es el comienzo que queríamos". Sudores fríos.