Alonso se harta de Aston Martin: "En los últimos años han habido mejoras que no lo han sido"

Fernando Alonso explica el motivo de su viaje a Japón pese a ser padre: "Ojalá acabar la carrera"

El piloto de Aston Martin muestra su enfado con la situación que vive la escudería tras un fin de semana para olvidar en Barcelona.

Fernando Alonso no ha podido terminar la carrera del Gran Premio de Barcelona. En uno de los trazados donde más historia ha hecho el piloto español, la afición esperaba poder disfrutar de él, quizás por última vez en este Circuito.

Sin embargo, la situación de Aston Martin lo ha hecho imposible. Tras salir desde el Pit Lane, Fernando Alonso ni siquiera pudo deleitarnos con una de sus salidas. Pero lo peor de todo es que tampoco pudo ver la bandera de cuadros.

En la vuelta 40, su AMR26 dijo basta y tuvo que retirarse de la sesión justo en frente de la grada que llevaba su nombre para este Gran Premio. Tampoco es que haya perdido mucho, puesto que rodaba último sin opciones de llegar al siguiente.

Está claro que la situación de Aston Martin es insostenible y que se hace muy cuesta arriba seguir manteniendo la ilusión. El propio Fernando, que siempre ha defendido que hay que esperar unas carreras, está empezando a mostrar signos de agotamiento. Y no es para menos.

Luchar cada fin de semana por ser último o penúltimo a cuatro segundos de los coches de delante es devastador: "En los últimos años han habido mejoras que no han mejorado el coche. Tenemos que ver algún resultado. Estar cerca de la gente ha sido lo mejor del fin de semana. Tal vez la última vez en Barcelona".

El mensaje es claro. Hay que esperar al verano, cuando se prevé que Aston Martin introduzca la evolución que les haga dar el salto para poder volver a ser competitivos. Hasta entonces, Alonso lo deja claro: "Será lo mismo para las próximas 5 carreras, que no tendremos mejoras en el coche".