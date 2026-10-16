Fernando Alonso rechaza más carreras nocturnas en la F1: "Es mejor de día"

Al piloto asturiano le cuestionaron por las carreras de noche después del Gran Premio de Singapur y dejó su idea muy clara.

El Gran Premio de Singapur, en el circuito de Marina Bay, es carrera nocturna. Pero Fernando Alonso no quiere más de estas en la Fórmula 1. Ha dejado claro que prefiere correr de día, incluso por la mañana para "llegar a casa a comer".

En palabras que publica 'Motorsport' este viernes, Alonso analiza la posibilidad de que haya más carreras nocturnas: "Creo que depende de los horarios de Europa, EE.UU. o dondequiera que los aficionados quieran ver la carrera. No lo sé".

"Creo que no tengo preferencia por la noche o el día y que para nosotros no hay gran diferencia", explica el piloto de Aston Martin.

Pero después deja claro que prefiere correr de día: "No, diría que no quiero más carreras nocturas. Probablemente sea mejor durante el día. Porque cuando es nocturna el día se hace muy largo hasta que llega la carrera".

Y explica los motivos por los que no le gustan las carreras a última hora: "Te levantas por la mañana, tienes por delante un día muy largo y luego no puedes volar a casa después de la carrera porque ya es demasiado tarde".

Todavía queda alguna cita nocturna. Por ejemplo la de Las Vegas, o Arabia Saudí y Qatar, aplazadas.

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