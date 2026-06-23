Honda desvela el objetivo de Aston Martin y Fernando Alonso para el resto de la temporada

Mecánicos de Aston Martin y de Honda trabajan en el coche de Lance Stroll

Koji Watanabe, presidente de Honda Racing F1, confía en conseguir un motor con el que los británicos se puedan situar en puestos de puntuación y, de cara a 2027, competir por el título.

En Honda apenas tienen un día libre. El fabricante japonés continúa trabajando a destajo para dar a Aston Martin una unidad de potencia con la que poder competir con el resto de escuderías. Sin embargo, hasta el momento solo acumulan problema tras problema en cada carrera.

A tres carreras de concluir la primera parte de la temporada, Koji Watanabe, presidente de Honda Racing F1, ha confirmado cuál es el objetivo de los nipones y los británicos de cara al resto del Mundial de Fórmula 1 2026.

"Esta temporada queremos estar en condiciones de luchar por los puntos, y luego la clave para el inicio de la próxima temporada será cómo podemos mejorar la situación. Por supuesto, también depende de los competidores, así que no es fácil, pero lo daremos todo", asegura Watanabe en declaraciones a 'The Race'.

El directivo japonés ha destacado la dificultad de su reto a corto y medio plazo. A pesar de ello, ha manifestado su intención de mejorar "la combustión para aumentar el rendimiento del motor de combustión interna" en los próximos Grandes Premios.

Para ello, deberán resolver cuanto antes los inconvenientes surgidos desde la pretemporada. Pero la gran cuestión que se le plantea al fabricante nipón es si "algún día podrán volver a pelear por victorias y campeonatos" como en su etapa con Red Bull.

"Sí, ¿por qué no? No es fácil. Pero creo que tenemos potencial para volver a la posición que nos permita competir al más alto nivel", concluye Watanabe.

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