Honda asume su realidad para Monza: "Va a ser una batalla muy dura"

El AMR26B: La esperanza de Aston Martin para salir del pozo

Shintaro Orihara, uno de los jefes de Honda, dice que sí han mejorado pero que quizá no sea suficiente para el Gran Premio de Italia.

Honda demostró en el Gran Premio de Países Bajos que sí dieron un paso adelante, pero todavía insuficiente para acercarse a los mejores motores. En Monza, en el GP de Italia, ya han reconocido que lo pueden pasar muy mal.

Shintaro Orihara, uno de los jefes de Honda, ha dicho en 'AS Web Japón' que "la batalla será muy dura".

"Lamentablemente, aunque hayamos actualizado nuestra unidad de potencia, todavía no estamos entre los mejores. Por lo tanto, sinceramente, estamos preparados para que la próxima carrera en Monza sea una batalla muy dura", explica uno de los hombres fuertes de la marca japonesa.

Han mejorado en rendimiento y fiabilidad, pero todavía no han puesto sobre la mesa todo su potencial por miedo a que todo salte por los aires.

"En cuanto al rendimiento, los datos confirman que las cifras que verificamos en nuestro banco de pruebas se reflejan también en la pista. En cuanto a la fiabilidad, pudimos pasar todo el fin de semana sin problemas, por lo que en ese aspecto todo salió según lo previsto", detalla el jefe de la unidad de potencia.

Además, da las gracias a Fernando Alonso y a Lance Stroll por sus comentarios: "Los pilotos nos han señalado que hay aspectos que debemos mejorar en cuanto a la manejabilidad".

"No habría nada que objetar si pudiéramos aprovechar el 100% del rendimiento nada más introducirla, pero creo que enfrentarse a este tipo de retos es un proceso necesario en el desarrollo. Creo que ahora será fundamental seguir perfeccionando la especificación 2 que hemos presentado en esta ocasión", cierra el jefe de Honda.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido