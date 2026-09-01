Corretja analiza el regreso de Carlos Alcaraz: "Es un tema mental, llegas a dudar..."

El exnúmero 2 del mundo quiere andar con cautela a la hora de hablar del regreso del murciano, al que no se le vio al 100% físicamente en su debut en el US Open.

A pesar de que Carlos Alcaraz solventara sin mucha dificultad su debut en el US Open ante Roman Safiullin imponiéndose por 6-4, 6-4, 6-4 al ruso, para nadie es un secreto que el murciano aún no se encuentra en plenas facultades físicas.

Su muñeca respondió bien y conectó varias derechas 'made in Carlitos', pero en el servicio se le vio con mucha prudencia.

En la 'Ser', Álex Corretja analizó su regreso poniéndose en su piel: "Le he visto como esperaba, pero con las lógicas dudas que él mismo comentaba. Es un tema mental, porque llegas a dudar de cómo vas a comportarte, de si te van a entrar dudas o por si notas alguna molestia de nuevo".

El exnúmero 2 del mundo también hizo referencia a la broma que hizo el murciano en rueda de prensa para restarle hierro al asunto.

"Esto es mucho más complicado que montar en bici... Meterte en una pista con 25.000 personas mirándote, después de tantos meses, de la lesión y de casi no poder entrenar", ha señalado.

De hecho, Corretja recuerda que en las últimas semanas Alcaraz "siempre estaba a punto de volver, pero alguna pequeña molestia le volvía a frenar".

Es por ello que ve el partido ante Jaime Faria como una prueba de nivel: "Puede darle a Alcaraz el ritmo que no ha tenido estos meses. Hay que ver cómo reacciona ante un partido más largo o en el que haya más peloteos. Con muchísima cautela, pero también ilusión de saber que ha vuelto, que es alegría para el tenis y para el deporte en general".