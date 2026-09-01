Un expiloto italiano no ve a Marc Márquez "favorito para el Mundial": "Cuidado..."

Marco Melandri, subcampeón del mundo de MotoGP en 2005, ha sorprendido afirmando que "incluso cuando era la mejor Ducati o la primera Ducati, nunca lo consideré realmente en lucha por el Mundial".

Tras el Gran Premio de Aragón, donde Marc Márquez hizo doblete de victorias, Marco Melandri ha dejado un análisis muy llamativo en el podcast 'Chiacchiere da Box'.

Según el expiloto italiano, a pesar del 'baile' del ilerdense en MotorLand y de estar a 19 puntos de Jorge Martín, no se le puede considerar favorito para revalidar la corona.

"Es verdad que Márquez ha ganado, pero la realidad es que las Ducati no estaban. Vemos que Álex Márquez lo ha hecho bastante bien; el resto de las Ducati han sido inexistentes. Así que cuidado con decir que Márquez es tan favorito para el Mundial", ha explicado.

Según el subcampeón del mundo de MotoGP en 2005, el de Cervera suple las deficiencias de su moto con su calidad.

"El problema es que él es fuerte en todo. Mentalmente, estratégicamente. Se prepara para cuando las cosas no van a ir bien y siempre tiene un plan B. En la carrera después estuvo tranquilo. Cogió su ritmo. Sabía que de media carrera en adelante todavía tenía, y en un momento dado les dio el mazazo en los dientes. Así que él es todavía más fuerte", ha señalado.

Por último, Melandri lanza una advertencia con Aprilia como protagonista: "Yo, en realidad, incluso cuando era la mejor Ducati o la primera Ducati, nunca lo consideré realmente en lucha por el Mundial. Atención, porque vamos a Misano, así que los italianos estarán todos endiablados, pero la Aprilia, para mí, en Misano dará miedo cómo va. Para mí la Aprilia en Misano será de verdad la moto a batir".