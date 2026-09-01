Louzán habla claro sobre la final del Mundial 2030: "España es el lugar donde debe jugarse la final"

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, pide que la final del Mundial 2030 se juegue en España: "Somos absoluta garantía de seguridad y éxito de los grandes acontecimientos futbolísticos".

En la Conferencia Anual de Seguridad de UEFA que se ha celebrado en Madrid, Rafael Louzán, presidente de la RFEF, ha tomado la palabra y ha pedido que la final del Mundial 2030 se dispute en España. Todo ello en medio de los informes que aseguraban que Gianni Infantino pretendía llevar el partido decisivo a Marruecos.

En palabras que publica 'AS' este martes, Louzán habla así del Mundial 2030: "Queremos que sea el mejor Mundial de la historia, el Mundial de 2030, que celebraremos junto a Portugal y Marruecos. España estará a la altura de una cita histórica y ofrecerá al mundo un Mundial seguro y memorable".

Pide la final en nuestro país: "Albergaremos la mayoría de los partidos, con un 55 por ciento del peso de la candidatura. Por ello, España es el lugar donde debe jugarse la final. Somos absoluta garantía de seguridad y éxito de los grandes acontecimientos futbolísticos".

Louzán está convencido de que España ofrece las "mejores garantías" para jugar ese Mundial: "En este entorno seguro se han desarrollado los últimos años encuentros de altísimo nivel de UEFA como la Eurocopa 2020, la final de la Europa League en Sevilla 2023 y Bilbao 2025 y la Champions femenina Bilbao 2024, sin olvidar la Champions del 2019 en el Metropolitano".

"Organizar un gran acontecimiento deportivo significa garantizar que miles de personas puedan disfrutarlo con tranquilidad y confianza. El fútbol une a las personas, a las familias, a los amigos en torno a un equipo, a una selección, forma parte de la vida de las personas. Vosotros hacéis posible que esto ocurra con un trabajo profesional, discreto y eficiente", ha expresado el presidente de la RFEF.

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