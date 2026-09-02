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"Yo lo padecí en carne propia"

Alcaraz haría muy bien en escucharle: Del Potro desvela el consejo que le dio a Carlos

El extenista argentino coincidió con el murciano en la final del Mundial y, con conocimiento de causa, le aconsejó no forzar la muñeca.

Carlos Alcaraz Carlos AlcarazGetty Images

En su dilatada y exitosa carrera, Juan Martín Del Potro tuvo que pasar hasta en cuatro ocasiones por el quirófano para someterse a distintas intervenciones en su muñeca (una en la derecha y tres en la izquierda).

Las molestias permanentes que tuvo durante sus años en activo le impidieron al campeón del US Open en 2009 poder competir de tú a tú con el 'Big Three', y estas se fueron acrecentando cuando forzó para jugar.

Es por ello que durante la final del Mundial entre España y Argentina en Nueva York, el extenista le aconsejó a Carlos Alcaraz que respetase los plazos de la recuperación.

"Paciencia con la muñeca y no la toques", le dijo el argentino al número 3 del mundo, tal y como ha desvelado en una entrevista en 'La Nación'.

"Yo lo padecí en carne propia y, en aquel momento, por no querer parar o no querer perder ese cuarto o quinto puesto del ranking, hacía cosas que Carlitos no tiene que hacer hoy", ha explicado.

Eso sí, en el circuito actual, donde Alcaraz y Sinner dominan con puño de hierro, Del Potro considera que ambos tienen más margen para recuperarse del que tenía él.

"Al estar tan separados el 1 y el 2 del resto, pueden tomarse unos meses y no va a cambiar mucho el ranking. Parar estos cuatro meses fue una decisión inteligente", ha zanjado.

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