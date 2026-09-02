Alcaraz haría muy bien en escucharle: Del Potro desvela el consejo que le dio a Carlos

El extenista argentino coincidió con el murciano en la final del Mundial y, con conocimiento de causa, le aconsejó no forzar la muñeca.

En su dilatada y exitosa carrera, Juan Martín Del Potro tuvo que pasar hasta en cuatro ocasiones por el quirófano para someterse a distintas intervenciones en su muñeca (una en la derecha y tres en la izquierda).

Las molestias permanentes que tuvo durante sus años en activo le impidieron al campeón del US Open en 2009 poder competir de tú a tú con el 'Big Three', y estas se fueron acrecentando cuando forzó para jugar.

Es por ello que durante la final del Mundial entre España y Argentina en Nueva York, el extenista le aconsejó a Carlos Alcaraz que respetase los plazos de la recuperación.

"Paciencia con la muñeca y no la toques", le dijo el argentino al número 3 del mundo, tal y como ha desvelado en una entrevista en 'La Nación'.

"Yo lo padecí en carne propia y, en aquel momento, por no querer parar o no querer perder ese cuarto o quinto puesto del ranking, hacía cosas que Carlitos no tiene que hacer hoy", ha explicado.

Eso sí, en el circuito actual, donde Alcaraz y Sinner dominan con puño de hierro, Del Potro considera que ambos tienen más margen para recuperarse del que tenía él.

"Al estar tan separados el 1 y el 2 del resto, pueden tomarse unos meses y no va a cambiar mucho el ranking. Parar estos cuatro meses fue una decisión inteligente", ha zanjado.