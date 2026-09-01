Mascarillas nasales 3D para prematuros: el Hospital 12 de Octubre consigue fabricarlas a medida para ayudarlos a respirar

Los detalles Se crean para reducir el riesgo de daños en su piel, para minimizar fugas de aire en estos bebés de menos de 1.500 gramos que necesitan asistencia respiratoria y con la idea de intercalarlas, cada cuatro horas, con las tradicionales.

En el Hospital 12 de Octubre han desarrollado máscaras de oxígeno personalizadas para bebés prematuros, quienes a menudo nacen con apenas 500 gramos y necesitan asistencia respiratoria. Utilizando tecnología de escaneo facial, se crea un molde exacto de la cara del bebé, y mediante impresión 3D, se fabrica una mascarilla nasal adaptada a su fisonomía. Estas mascarillas, hechas de silicona clínica, se diseñan para minimizar el riesgo de daños en la piel y reducir las fugas de aire. Actualmente, 50 bebés participan en este innovador ensayo, que busca mejorar la eficacia de la ventilación no invasiva.

Incluso las máscaras de oxígeno más pequeñas son enormes para los bebés prematuros. Algunos nacen con apenas 500 gramos y la mayoría necesitan ayuda para respirar. En el Hospital 12 de Octubre han conseguido fabricarlas a su medida, haciendo un molde perfecto de su cara.

Recostados sobre el pecho de sus padres o desde la incubadora, pero siempre con los ojitos protegidos, una máquina escanea minuciosamente la cara del bebé prematuro.

Con esa imagen los ingenieros diseñan la mascarilla nasal y la fabrican mediante impresión 3D el molde personalizado de sus caritas, que utilizan para obtener el dispositivo definitivo inyectando silicona clínica.

Se adapta a la perfección, se crea para reducir el riesgo de daños en su piel, para minimizar fugas de aire en estos bebés de menos de 1.500 gramos que necesitan asistencia respiratoria y con la idea de intercalarlas, cada cuatro horas, con las mascarillas tradicionales.

"Y que transmitan mejor todos los parámetros de la ventilación no invasiva", ha explicado María Teresa Moral, jefa de la sección de Neonatología del Hospital 12 de Octubre.

En total, 50 bebés participan en el ensayo del Hospital 12 de Octubre, pequeños voluntarios, pero enormemente colaborativos.

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