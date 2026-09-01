La división social por el juicio a Lindsay Clancy llega al jurado: sigue la deliberación sobre si es culpable de matar a sus tres hijos

El contexto Clancey estranguló a sus tres hijos de cinco, tres años y ocho meses en el sótano de su casa, mientras su esposo hacía la compra. Después, trató de suicidarse sin éxito.

El juicio de Lindsay Clancy, quien admitió haber asesinado a sus tres hijos, ha captado la atención mediática del año. A pesar de admitir los hechos, Clancy se declara inocente, alegando sufrir una psicosis posparto agravada por una medicación errónea para la depresión y bipolaridad. Su abogado critica la atención psiquiátrica recibida, mientras que la fiscalía sostiene que actuó de manera intencionada y consciente. Testigos afirman que su salud mental se deterioró tras su último parto. Este caso ha generado una gran división en la sociedad estadounidense y en el jurado, que aún no logra alcanzar un veredicto.

El jurado popular no consigue decidir si Lindsay Clancy, que admitió haber asesinado a sus tres hijos, es culpable o no. El caso ya se ha convertido en el juicio más mediático del año. Ahora, toca seguir deliberando, en la misma sala donde la acusada rompió a llorar tras escuchar el testimonio del médico forense.

El 24 de enero de 2023, Clancey estranguló a sus tres hijos de cinco, tres años y ocho meses en el sótano de su casa en Massachusetts, mientras su esposo hacía la compra. Después, trató de suicidarse sin éxito.

Si bien ella admite el asesinato, se declara inocente, alegando sufrir una psicosis posparto agravada por una errónea medicación que le recetaron para la depresión y la bipolaridad. "Si alguien tiene trastorno bipolar, no se le puede administrar un antidepresivo", ha sostenido su abogado.

De hecho, el letrado critica la atención psiquiátrica que recibió, mientras que la acusación sostiene que era plenamente consciente de lo que hacía. "Actuó de forma intencionada, racional y rápida para lograr un objetivo muy concreto: matar", ha asegurado durante el juicio la fiscal Jennifer Sprague.

Por su parte, los testigos han declarado que su salud mental se habría deteriorado tras su último parto. Incluso, relatan que les llegó a comentar que tenía pensamientos impulsivos de atacar a sus hijos.

Todo un caso que ha llamado tanto la atención de la sociedad estadounidense, que ha generado una gran división entre quienes la consideran una vil asesina y quienes creen que el sistema sanitario ha fallado con su diagnóstico. Misma división que hay ahora en la sala del tribunal.

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