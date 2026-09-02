Ratas, cucarachas y sarna en la residencia de ancianos Reina Sofía de Madrid

Los detalles Una plaga de ratas inunda la residencia pública de ancianos Reina Sofía en Las Rozas (Madrid) desde hace más de un año generando problemas de salud a los residentes y accidentes a los trabajadores.

La residencia pública de ancianos Reina Sofía en Las Rozas, Madrid, enfrenta una grave crisis de salubridad debido a una plaga de ratas que afecta tanto a trabajadores como a residentes. Desde hace más de un año, se han observado ratas en falsos techos y áreas comunes, lo que ha llevado a protocolos de profilaxis para evitar contagios de escabiosis. La situación se agravó en agosto cuando un falso techo cedió, hiriendo a una trabajadora. La Comunidad de Madrid, aunque conocedora del problema, no ha tomado medidas efectivas ni ha informado a las familias. La respuesta oficial ha sido negar la gravedad de la situación, priorizando la ocultación de la crisis.

Ratas en falsos techos y corriendo por las camas de los ancianos, protocolos de profilaxis para evitar el contagio masivo de escabiosis y caídas de parte de la estructura de la residencia por la presencia de la plaga hiriendo a los trabajadores. Esa es la situación de peligro para la salud de trabajadores y residentes en la que se encuentra la residencia pública de ancianos Reina Sofía de Las Rozas en Madrid desde hace más de un año sin que la Comunidad de Madrid haya informado a las familias ni trasladado a los ancianos para la limpieza, desratización y desinfección efectiva del centro. En la actualidad hay 403 ancianos viviendo en la residencia muchos de ellos con graves enfermedades mentales, alzhéimer o demencia.

La situación de extrema insalubridad se vio agravada en la última semana de agosto, cuando uno de los falsos techos cedió por la infestación de las ratas en toda la residencia y cayó sobra una de las trabajadoras dejándola una herida de consideración en una mano. Pero el problema no solo afecta a los trabajadores, la última semana de agosto una rata estuvo paseándose por la cama de un residente en la tercera planta de las instalaciones y se tuvo que volver a llamar a la empresa de desratización para una actuación el viernes 28 de agosto después del suceso. El parte de la empresa expresaba en su informe: "Se detectan cebos roídos por ratas en falsos techos de habitaciones de tercera planta y comedor. Se revisan y reponen cebos rodenticidas de falsos techos donde nos dan avisos de roedores. Tercera planta".

Los testimonios en la residencia de ancianos hablan de ratas paseando por los comedores mientras se reparten las comidas a los residentes, así como de la constante aparición de roedores y cucarachas en las cocinas donde se preparan los alimentos. Se han producido también de manera habitual avistamientos de ratas en las habitaciones y se escucha con frecuencia el ruido ensordecedor que hacen las ratas chillando a través de los falsos techos. La situación es de tal gravedad que los empleados de limpieza se ha negado a pasar a determinadas estancias por la infestación de ratas. Uno de los momentos más tristes del evento se produjo tras la muerte de dos residentes, tras la que trabajadores de la residencia vieron como el cuerpo de una de las fallecidas tapado por una sábana acabó con ratas a su alrededor.

La situación de peligro para la salud de la plantilla y las personas residentes asociadas a la plaga de ratas es una realidad conocida por la Comunidad de Madrid. De ello quedó constancia en un correo electrónico enviado por recomendación de la Agencia Madrileña de Atención Social a las trabajadoras de la Residencia de Mayores Reina Sofía en el que se daban indicaciones para el protocolo de lavado y profilaxis de la ropa de trabajo para evitar el contagio de la escabiosis (sarna). Uno de los episodios más graves de la enfermedad a principios del mes de agosto obligó a confinar a los residentes de parte de la planta tercera por un grave brote de esta dolencia.

Una actuación de la empresa de desratización del pasado doce de agosto dejó claro que el problema de la plaga de ratas podría darse por problemas estructurales de la residencia no solucionados por la administración al dejar como diagnóstico que los colectores antiguos que quedaron condenados en una anterior reforma pudieron quedar mal sellados y provocar la proliferación de las ratas. Los trabajadores de la residencia aseguran que el problema de las ratas ya se daba en el segundo semestre de 2025 sin que hasta el momento se haya tomado en serio por las administraciones, que sigue sin ponerle solución salvando a los residentes de la plaga ni haber informado de la situación a las familias para poder ofrecerles un traslado temporal de los ancianos hasta dejar solucionado de manera radical el grave problema de salud pública en el que se encuentra la residencia de mayores Reina Sofía.

Certificado de que la Instalación ha sido sometida a un tratamiento

El director de la residencia, Elías Martin Moreno, nunca otorgó al grave problema de insalubridad la importancia debida y no ha sido hasta este último mes de agosto, más de un año después de los primeros avisos sobre la presencia de ratas, cuando la dirección ha comenzado a atender a los trabajadores sin responder sus solicitudes y atendiendo más al grave problema de comunicación que le proporcionaría en caso de trascender a los medios de comunicación. Los primeros trabajos de tratamiento de plagas se dieron a través de una empresa que tiene contrato de mantenimiento con la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales en febrero de 2026 sin que hasta el momento se haya podido solucionar el problema y que ha visto como se ha agravado con el paso de los meses.

A pesar de los vídeos, imágenes y documentación que se aportan en esta información la respuesta de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de Ana Dávila a preguntas de laSexta ha sido negando la situación y afirmando que "en la Residencia pública de Las Rozas no hay ninguna situación de insalubridad ni ninguna plaga y se presta una buena atención a los mayores. En la Residencia de Las Rozas se ha practicado este verano un tratamiento de choque y se están sellando arquetas y colectores al detectarse entrada puntual de roedores, al estar la residencia en una dehesa".

Solicitud de asistencia sanitaria por accidente de trabajo a la que ha tenido acceso laSexta

La actuación de la Comunidad de Madrid en esta crisis de salubridad y peligro para la salud de residentes y trabajadores ha sido la de la ocultación y la falta de premura en la gestión, donde ha primado el intento porque no trascienda la noticia a los medios de comunicación y a las familias. Rosa María Mayor Gallego, Jefa de Área de Residencias de Mayores de la Agencia Madrileña de Atención Social dependiente de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, era conocedora de la situación pero su prioridad fue evitar que la noticia pudiera hacerse pública. Para ese cometido mandó un correo, al que ha tenido acceso La Sexta, a los directores de las residencias de mayores para evitar el acceso a los medios de comunicación a las residencias y que así pudieran informar de la tremenda situación de insalubridad. La alto cargo de la administración al mando de las residencias que impulsó esta negativa de proporcionar información fue una de las directivas investigadas en 2020 por la Fiscalía Provincial de Madrid a raíz de una querella de Marea de Residencias en una de las causas abiertas por homicidio imprudente por la gestión del centro La gran residencia, de Carabanchel, de la que estaba a cargo durante la pandemia.

Rosa María Mayor Gallego, Jefa de Área de Residencias de Mayores de la Agencia Madrileña de Atención Social, al ser preguntada sobre la situación de insalubridad de la residencia de mayores se negó a contestar y colgó de manera abrupta cuestionando el trabajo de los medios de comunicación para expresar que solo mienten. Elías Martín Moreno, director de la residencia de mayores Reina Sofía, se ha negado a hacer declaraciones tras nuestra llamada. José Manuel Miranda de las Heras, Gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social, se ha negado a hacer declaraciones al ser preguntado sobre la situación de esta residencia de mayores.

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