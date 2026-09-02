El 'gurú' de Ducati encumbra a Marc Márquez: "Su talento siempre brilla"

Gigi Dall'Igna, directo general de la marca de Borgo Panigale, ha ensalzado el nivel mostrado por el ilerdense en MotorLand.

En su clásico análisis en LinkedIn después de cada Gran Premio, Gigi Dall'Igna se ha rendido ante Marc Márquez.

El de Cervera hizo doblete de victorias en Aragón, sumó el máximo posible de puntos -37- y recortó la distancia con respecto al líder, Jorge Martín, hasta los 19 puntos (empezó el fin de semana a 40).

"Tras nuestro fin de semana poco inspirado en Silverstone, Marc regresa a la victoria, su cuarta este año, en un fin de semana brillante que le asegura su vigésima victoria en carreras sprint, un récord histórico, y su octava victoria en MotoGP en este circuito", arranca el director general de Ducati.

"Un circuito que le queda como un guante, donde su talento siempre brilla claramente, pero que sigue siendo un circuito difícil y desafiante para una carrera especialmente complicada porque siempre está lleno de expectativas y presión. En una etapa crucial de la temporada, Marc aseguró los 37 puntos disponibles, demostrando lo gran campeón que es realmente", añade.

El gurú del equipo italiano subraya que "aparte de las estadísticas, Marc aprovechó una oportunidad que absolutamente debía aprovecharse".

Y sobre todo destaca su gestión: "Dominó ambas carreras en un escenario que fue más duro de lo que parecía al final. Marcó un ritmo que los demás no podían seguir, decidiendo cómo tomar la delantera y cuándo escaparse".

"Celebremos con alegría estos resultados que están lejos de estar garantizados y que nos hacen volver a subir en la clasificación", zanja.