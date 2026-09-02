La "única incógnita" en torno a Carlos Alcaraz: "No es un humano normal"

Greg Rusedski, exnúmero cuatro del mundo, considera que el murciano "tuvo mucha suerte de que en su debut solo jugara tres sets".

Una voz autorizada en el mundo del tenis como es la de Greg Rusedski ha analizado en su podcast el regreso de Carlos Alcaraz a las pistas después de estar cuatro meses y medio lesionado.

El murciano debutó con victoria en el US Open ante Roman Saifullin en un partido que se solventó en tres mangas, hecho que el exnúmero 4 del mundo destaca porque no se tuvo que exprimir al máximo físicamente.

"Seamos honestos, tuvo mucha suerte de que en su debut solo jugara tres sets. Si hubiera llegado a cuatro o cinco sets, hubiera sido un partido muy físico", ha señalado.

De hecho, ha puesto el ejemplo de la derrota de Djokovic: "Imagínate si se enfrentara a alguien como Navone, que jugó contra Djokovic, que es como un muro humano, corre todo el día, es imposible hacerle un agujero. Pero Safiullin a veces es impredecible, se pone muy nervioso y lo vemos fallar bolas que debería haber metido, y la tensión le afecta".

Ahora, a pesar de que su muñeca no le molestara en su debut, Rusedski pone el foco en cómo evolucionará una vez pasen los partidos y acumule horas en pista.

"Este fue el debut perfecto para él. La prueba para Alcaraz será cuando se vea exigido al máximo en un partido muy físico y largo que dure cuatro o cinco sets. ¿Aguantará la muñeca? Porque no tiene ese catálogo de trabajo, puedes entrenar y practicar todo lo que quieras, pero al final del día, no puedes replicar esos partidos de cinco o seis horas que se alargan, que a veces tienes que jugar seguidos en los Grand Slams", ha señalado.

"Y la única incógnita es: ¿Cómo está la muñeca hoy? ¿Cómo estará la muñeca en el próximo partido? ¿Y podrá mantener este nivel en un torneo a tres de cinco sets?. Lo sorprendente para todos nosotros es que la mayoría de los humanos normales, y él no lo es, empezarían con torneos al mejor de tres sets y jugarían con un poco más de cautela, en lugar de decir: 'Aquí estoy de vuelta en un torneo importante, voy directo a la prueba más difícil del tenis'", ha zanjado.