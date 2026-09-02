La ONU admite que la Tierra se calentará más de 1,5 grados en los próximos años

Vista del incendio cerca de la Charca de la Nieta, a 26 de julio de 2026, en Piedralaves, Ávila, Castilla y León (España).

Los detalles "El calor abrasador de este verano, los incendios forestales devastadores y las inundaciones mortales son una advertencia de lo que nos espera. Debemos lograr que el aumento de temperatura por encima de 1,5 grados sea lo más pequeño y breve posible", ha avisado el secretario general de la ONU.

El mundo podría superar el calentamiento global de 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales, según el informe "Limitar el sobrepaso" del Pnuma. Este documento, difundido recientemente, propone la estrategia de "sobrepaso, pico y descenso" para mitigar los efectos del cambio climático. António Guterres, secretario general de la ONU, subraya la necesidad de limitar el aumento de temperatura y llama a un exceso de ambición. El informe destaca la importancia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar la adaptación para minimizar los impactos climáticos. Además, resalta que la eliminación de CO2 es crucial para alcanzar las emisiones netas negativas y que se requiere una acción global acelerada. La directora del Pnuma, Inger Andersen, insta a redoblar esfuerzos en acción climática y resiliencia.

El mundo se encamina a superar el calentamiento global de 1,5 grados en los próximos años respecto a los niveles preindustriales, un objetivo a evitar recogido en el Acuerdo de París porque elevará los impactos climáticos peligrosos, pero aún puede limitar, adaptarse y recuperarse de las altas temperaturas con la vía de 'sobrepaso, pico y descenso'.

Así se recoge en el informe 'Limitar el sobrepaso', elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) y difundido este miércoles.

"El calor abrasador de este verano, los incendios forestales devastadores y las inundaciones mortales son una advertencia de lo que nos espera. Debemos lograr que el aumento de temperatura por encima de 1,5 grados sea lo más pequeño y breve posible. Esto exige un exceso de ambición", según el secretario general de la ONU, António Guterres.

El informe identifica la vía del 'sobrepaso, pico y descenso' como la mejor opción para minimizar la magnitud y la duración de superar ese umbral de 1,5 grados, e intentar volver a situarse por debajo de esa cifra "lo antes posible".

Eliminación de CO2

Esa vía minimizaría el aumento de la temperatura máxima con reducciones inmediatas y sostenidas de las emisiones de gases de efecto invernadero (incluido el metano) en el camino hacia las emisiones netas cero y reduciría las temperaturas mediante emisiones netas negativas a largo plazo con una cuidadosamente gestionada eliminación de dióxido de carbono (el proceso de eliminar el carbono del aire y almacenarlo mediante la reforestación u otros medios) como parte esencial de la estrategia, según el informe.

Además, implicaría acciones de adaptación que reduzcan la vulnerabilidad a los impactos actuales, previstos e imprevistos del cambio climático en las sociedades, las comunidades y las economías, aunque probablemente habrá límites a la adaptación e impactos irreversibles, especialmente si no se minimizan las temperaturas máximas.

"No habrá buenos resultados si nos mantenemos por encima de 1,5 grados. En todo el mundo, las olas de calor extremas ya demuestran que los impactos climáticos se producirán más rápido, con mayor intensidad y durante más tiempo, costando más vidas y causando trastornos más profundos", apuntó la directora general del Pnuma, Inger Andersen.

La titular del Pnuma añadió: "Ahora es el momento de redoblar los esfuerzos en la acción climática. Podemos -y debemos- encaminarnos por la senda correcta. Reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, fortaleciendo la resiliencia y la adaptación, y asegurando que el aumento de 1,5 °C sea lo más pequeño y breve posible".

Impactos

El informe del Pnuma recalca que el escenario más optimista prevé un pico de aumento de temperatura de 1,8 grados por encima de los niveles preindustriales, con lo que se superará el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 grados establecido por el Acuerdo de París.

La mayoría de los demás escenarios predicen picos más altos. Por encima de 1,5 grados, los riesgos e impactos se intensificarán con cada fracción de grado adicional y con cada año que pase.

Entre los efectos previstos se incluyen la intensificación de fenómenos meteorológicos extremos, la pérdida de ecosistemas y la inundación de pequeños Estados insulares en desarrollo y ciudades costeras bajas.

Además, se prevén graves daños a la salud humana, la seguridad alimentaria, el suministro de agua, la naturaleza, las ciudades, la infraestructura y las economías.

El informe advierte de que la probabilidad de superar puntos de inflexión irreversibles aumenta con la magnitud y la duración de las temperaturas más altas. Estos incluyen la desestabilización de las principales capas de hielo, la degradación de la selva amazónica y la alteración de la Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico (sistema de corrientes que transporta aguas superficiales cálidas hacia el norte y aguas profundas frías hacia el sur).

Algunos impactos pueden surgir abruptamente, mientras que otros se acumularán con el tiempo. Considerando la magnitud de los riesgos y los beneficios colaterales de las intervenciones climáticas, como una rápida transición de los combustibles fósiles a las energías renovables -que mejora la calidad del aire y la salud pública, reduce los costos energéticos y aumenta el acceso a la electricidad-, el informe insta a una acción acelerada, colectiva y global para encaminarse hacia una trayectoria de sobrepaso, pico y declive del calentamiento.

Claves del éxito

El Pnuma subraya que la rapidez y la contundencia de esta acción definirán la forma y la trayectoria de ese calentamiento global. Una sólida voluntad política y el multilateralismo, políticas eficaces, una gobernanza inclusiva y financiación son condiciones esenciales para la acción; y la equidad y la justicia deben sustentar las respuestas.

Los países con mayor responsabilidad en el cambio climático deben actuar con mayor rapidez y ambición, según el informe. Esa agencia de la ONU también concluye que la mitigación y la adaptación, que se refuerzan mutuamente, deben avanzar de forma conjunta, respondiendo a los riesgos emergentes.

Además, tienen que priorizarse las intervenciones que logren tanto los objetivos de mitigación como de adaptación, como el enfriamiento natural. Las medidas de adaptación actuales son la base de los esfuerzos futuros, pero deben transformarse y responder a los riesgos no lineales y repentinos en constante evolución, incluidos aquellos que perjudicarán las medidas de mitigación.

El informe subraya que el objetivo de cero emisiones netas es un hito hacia el objetivo de emisiones netas negativas, y que la captura y eliminación de dióxido de carbono es necesaria como complemento, y no como sustituto, de las reducciones sostenidas de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, la eliminación de CO2 solo puede contribuir de forma creíble a un retorno por debajo de 1,5 grados si el calentamiento máximo se mantiene muy por debajo de 2 grados y se reducen todas las emisiones residuales.

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