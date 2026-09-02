Marlaska pide al director de la Policía que aclare si Marruecos estuvo detrás de la entrada masiva en Ceuta

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa convocada tras la reunión del Consejo de Ministros este martes

Los detalles Marlaska recuerda al director de la Policía que "una información como esa debería haberse puesto de inmediato a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha solicitado al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le informe urgentemente sobre un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF). Dicho informe, enviado a la Audiencia Nacional, atribuiría a las fuerzas de seguridad marroquíes el asalto masivo a la frontera de Ceuta los días 30 y 31 de julio. Marlaska busca confirmar la veracidad de esta información para que el Gobierno pueda tomar decisiones adecuadas respecto a la crisis migratoria en Ceuta, en el marco de sus funciones constitucionales. Además, subraya la importancia de compartir información relevante con el Consejo de Seguridad Nacional y otros órganos competentes.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reclamado al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le informe a "la mayor brevedad" si Marruecos estuvo detrás de la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes el pasado 30 y 31 de julio.

Según publicó este martes 'El Español', un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que ha entregado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, sostiene que gendarmes de Marruecos habrían planificado y ejecutado la entrada masiva.

En la carta, a la que ha tenido acceso laSexta, el ministro del Interior reclama ser informado sobre la veracidad de lo publicado por este medio de comunicación y, en su caso, "conocer desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa investigación".

Algo que considera "esencial" para que el Gobierno pueda adoptar "las decisiones oportunas" en relación con la crisis migratoria de Ceuta en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado.

Así, en la misiva, Marlaska recuerda al director general de la Policía que, una vez declarada la situación de interés para la seguridad del nacional prevista en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, y con independencia de las diligencias judiciales que la Audiencia Nacional pueda practicar, "una información como esa debería haberse puesto de inmediato a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, de la autoridad funcional designada por real decreto del Presidente del Gobierno (mando único colegiado) y de los demás órganos con competencias en este ámbito".

La entrada irregular estuvo dirigida por gendarmes marroquíes

Según adelantó 'El Español', gendarmes de Marruecos habrían planificado y ejecutado la entrada masiva irregular en Ceuta el pasado 31 de julio, tal y como recoge un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que ha entregado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón.

La magistrada pidió tras la entrada masiva de migrantes informes tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil para esclarecer si existen indicios de un delito contra la independencia del Estado y, según el citado medio, los primeros enviaron dicho documento este lunes. Tras conocerse la noticia, laSexta ha confirmado que el informe todavía no ha sido leído por la Fiscalía.

El informe preliminar señala que la llegada de tantos migrantes no se debió a algo espontáneo, sino a un proceso planificado por Marruecos de tema migratorio solo en apariencia avalado por el hecho de que la gran mayoría de los que entraron a Ceuta abandonaron España a las pocas horas.

De hecho, el documento apunta a que la labor de los gendarmes marroquíes consistió en dar indicaciones a los migrantes para acceder a Ceuta así como gestionar el flujo de las miles de personas que iban llegando a Castillejos para enviarlas a puntos específicos.

Además, esa ayuda también fue por parte de personas no uniformadas que estuvieron vigilando el proceso de entrada irregular, existiendo imágenes de esas personas dando instrucciones a los migrantes.

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