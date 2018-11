Hanoi, capital de Vietnam, acogerá un Gran Premio de F1 a partir de 2020

Hanoi, la capital de Vietnam, acogerá un Gran Premio de Fórmula Uno a partir del mes de abril de 2020, según han anunciado tanto la organización de la competición automovilística como las autoridades de la ciudad asiática.

F1 is excited to announce we will be racing in Vietnam in 2020! #VietnamGP 🇻🇳 pic.twitter.com/xeQmJSmEof

De esta forma, Asia se reafirma como uno de los continentes fundamentales para la Fórmula Uno, donde las carreras ya están asentadas en Singapur, China y Japón.

El promotor de Hanoi, Vingroup, ha firmado un acuerdo de varios años para acoger el Gran Premio, que en 2020 comenzará a disputarse en un circuito urbano en el corazón de la ciudad, cuya pista tendrá 5.565 km.

"We are thrilled to be here in Hanoi, one of the most exciting cities in the world"

More details on the 2020 #VietnamGP >> https://t.co/r7D21j8KqO pic.twitter.com/GIHhDRRSq3