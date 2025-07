¿Votar a los 16 años? Reino Unido trabaja en una propuesta que en España no ha logrado salir adelante

El Gobierno británico, liderado por Keir Starmer, ha propuesto reducir la edad de voto a 16 años, permitiendo que los jóvenes participen en las elecciones generales de 2029, lo que sería la mayor reforma electoral en más de 50 años si el parlamento lo aprueba. En España, iniciativas similares han sido propuestas por partidos como Izquierda Unida, Podemos y Esquerra Republicana, pero no han prosperado. La ministra de Juventud, Sira Rego, defendió la idea argumentando que podría fortalecer el vínculo con la democracia en la adultez, aunque enfrentó resistencia del sector socialista del gobierno. Estudios muestran que los jóvenes tienen una distribución ideológica diversa, con un notable apoyo a Vox entre los votantes más jóvenes.

El Gobierno británico ha propuesto una reforma electoral para rebajar la edad de voto en Reino Unido a los 16 años. La medida, que está liderada por el primer ministro Keir Starmer, quiere ver cómo los jóvenes ya puedan participar en las próximas elecciones generales en el país, pronosticadas para 2029.

Keir Starmer trabaja en que se pueda bajar a 16 años la edad de voto en Reino Unido

La modificación todavía debe ser aprobada por el parlamento británico, pero en el caso de recibir la luz verde, sería la mayor renovación electoral desde hace más de 50 años. Ahora bien, esta idea no es tan nueva como pueda parecer. De hecho, en España ya se ha intentado sin éxito sacar adelante la medida.

Algunas formaciones como Izquierda Unida o Podemos las llevan en sus programas electorales, pero fue Esquerra Republicana, en 2022, quienes lo llevaron al Congreso de los Diputados. No lograron que se aprobara, como tampoco consiguió mucho apoyo la actual ministra de Juventud, Sira Rego, cuando volvió a rescatar la idea hace solo cuatro meses.

"Es una cuestión compartida con el Youth Fórum. En algunos países estamos hablando ya de cómo la ampliación de voto genera más vínculo con los procesos democráticos en la vida adulta", justificaba la ministra una idea que se quedó en un borrador ante la reticencia mostrada desde el principio por la parte socialista del Ejecutivo.

Una negativa que se entiende mejor con datos. No se puede saber a quien votarían los menores de 18 años, pero si tenemos estudios como uno del INJUVE en 2023 que muestra como se ubican los menores ideológicamente. Según sus resultados, el 30 % de los jóvenes entre 15 y 19 años se ubican en la derecha y el 29% en la izquierda. Eso sí, la mayoría no se mojan. Un 19% prefiere no responder y un 23% se coloca ideológicamente en el centro.

También se pueden sacar conclusiones de qué votarían los jóvenes con el último CIS, realizado este mes de julio, escogiendo solo la franja de edad más joven (de 18 a 24 años). Según esos datos, un 14,1% votaría al PP y un 12,9% al PSOE, pero sin lugar a dudas el partido más votado sería Vox, con un 25,1%.