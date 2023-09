El equipo Mercedes ha formado parte de una auténtica montaña rusa en este 2023. Han pasado de tener un comienzo de temporada difícil y complicado a, tras una gran actualización, poder pelear directamente con Max Verstappen y Red Bull y asentarse, incluso, en la segunda posición en el Mundial de Constructores.

Sin embargo, en el último Gran Premio de Italia el rendimiento del W14 no ha sido el esperado y Lewis Hamilton se ha quedado lejos de los hombres de cabeza. Aun así, el heptacampeón del mundo no pierde la esperanza en su equipo y no descarta poder pelear por cosas grandes en la próxima carrera.

Una próxima cita que se desarrollará en el Gran Premio de Singapur y que, si las mejoras de Aston Martin funcionan y Mercedes es competitivo, podría volver a dejar tras de sí una de las mejores carreras del año.