Todo apunta a que la temporada de Red Bull va a ser una temporada de récord. Tras las primeras catorce carreras, los de la bebida energética cuentan con un pleno de victorias en su haber y, por si fuera poco, Max Verstappen ha batido el récord de victorias consecutivas.

Unas cifras que se postulan a se históricas si nadie hace nada por evitarlo porque, a este ritmo, no parece que haya nadie capaz de hacerles sombra y, salvo fallo de Red Bull, parece que pueden ganar todas y cada una de las carreras.

No obstante, si no fuera por el piloto neerlandés, los registros de Red Bull no serían tan espectaculares. La realidad es que el nivel de 'Checo' Pérez, hasta ahora, no ha estado a la altura de la situación y en muchas ocasiones incluso se ha quedado lejos del podio.

Por ello desde Red Bull no lo han dudado y ya se han puesto a buscar un sustituto para el piloto mexicano y, tal y como ha confirmado Helmut Marko, asesor de Red Bull, Charles Leclerc siempre fue una opción real.

A través de unas declaraciones recogidas por 'Formu1a.uno', Marko reconoce que, en el pasado reciente, ya intentaron convencer al monegasco: "Hubo conversaciones a finales de mayo para entender si existía la posibilidad de que dejara Ferrari".

Sin embargo, tal y como asegura el austriaco, no han sido los únicos que han tratado de coquetear con el de Ferrari: "Aston Martin también lo intentó antes que nosotros. Están buscando un piloto top para cuando Alonso deje el equipo".

Una situación que ha obligado a los de Maranello a acelerar todo el proceso de renovación de Charles. Lo cual ha dejado de lado la situación contractual de Carlos Sainz y podría derivar, a su vez, en la salida del español rumbo a Audi cuando la escudería entre en el 'Gran Circo'.