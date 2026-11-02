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Se encuentra ingresado

Pepe Mel, operado en Sevilla tras sufrir un ictus

El que fuera entrenador del Betis y otros muchos equipos se encuentra ingresado tras sufrir un accidente vascular cerebral.

Pepe Mel Pepe MelGetty

El exentrenador del Betis Pepe Mel ha sufrido este domingo un accidente vascular cerebral del que ha sido operado con éxito en Sevilla, informaron fuentes del club bético.

El técnico madrileño se encuentra ingresado el la UCI a la espera de evolución, añadieron las fuentes. Seguirá en observación en las próximas horas.

Mel, de 63 años, se encuentra actualmente sin equipo tras haber entrenado, entre otros, a Murcia, Tenerife, Getafe, Alavés, Rayo Vallecano, Deportivo, Las Palmas, Málaga y Almería.

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