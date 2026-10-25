El lamento de Leclerc con Ferrari tras la clasificación del GP de EEUU: "Es muy decepcionante"

El piloto monegasco lamenta que en los libres el coche responda, pero a la hora de luchar por la 'pole position' están un paso por detrás de Red Bull y de Antonelli.

Ferrari decepcionó en la sesión de clasificación del GP de Estados Unidos. Los resultados en Libres 3 presagiaban que Leclerc y Hamilton pelearían por salir en primer lugar. A la hora de la verdad, Red Bull y Antonelli sacaron un extra más que en Maranello no tiene. Charles saldrá 4º y Hamilton 5º.

Esta situación se ha repetido en más ocasiones y el monegasco se muestra resignado ante esta situación y señala que la unidad de potencia italiana no está a la par de la de Ford y Mercedes: "El déficit del motor está ahí, se ve enseguida en los datos".

"Conseguíamos marcar la diferencia en las curvas, pero en cuanto no estamos en el rango adecuado con los neumáticos, perdemos mucho y eso es lo que pasó en la Q3. Me enfadé mucho porque no había pasado hasta la 'Q3', donde tenemos que darlo todo", lamenta Leclerc en 'Sky'.

Para Charles, la situación ya es recurrente: "Es muy decepcionante porque creo que ha habido otros fines de semana en los que hemos estado fuertes en los libres, pero luego, al llegar a la clasificación, ha quedado muy claro que los demás tienen mucha más velocidad en la recta y nos resulta realmente difícil igualarlos".

El trazado de curva media y rápida favorecía a la escudería italiana para pelear la 'pole', sin embargo, la oportunidad se fue al limbo: "En la 'Q3' no conseguimos que funcionaran las ruedas en el rango óptimo. Ya me costó mucho en la vuelta de calentamiento, patinaba bastante desde el principio, y eso complicó mucho todo".

"Empiezas a apretar para ganar las últimas centésimas en cada curva y es ahí donde los problemas de equilibrio que estamos teniendo, se hacen más evidentes. Para nosotros es una situación realmente al límite y, en cuanto superamos ligeramente eso, perdemos mucho tiempo en la vuelta", analiza el '16'.

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