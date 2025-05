Hamilton carga contra la Fórmula 1 por el nuevo cambio en el GP de España: "Es una pérdida de dinero"

"No tiene sentido"

Lewis Hamilton tiene motivos para estar muy satisfecho después de la clasificación del Gran Premio de España. El británico ha conseguido firmar su mejor 'qualy' de carrera esta temporada y saldrá quinto en la prueba del próximo domingo.

Sin embargo y a pesar de este buen resultado, Hamilton no ha dudado en mostrar su descontento con uno de los cambios que ha impuesto la FIA en este GP de España. La organización que dirige el 'Gran Circo' ha implementado modificaciones en la normativa del alerón delantero.

El siete veces campeón del mundo no entiende esta decisión: "El equilibrio no es tan bueno como el que teníamos antes. Pero no ha cambiado nada. Qué pérdida de dinero. Ha sido un derroche para todos".

"Literalmente no ha cambiado nada. Todos los alerones siguen flexando. Solo que ahora lo hacen la mitad. Y todos han tenido que fabricar nuevos alerones y gastar más dinero en ello. No tiene sentido. Pero es lo que hay y seguimos adelante", ha asegurado Hamilton en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

En lo puramente deportivo, Lewis puede celebrar en este GP de España que partirá desde la mejor posición en la que se ha encontrado en la salida esta temporada. El de Ferrari ocupará el quinto puesto en la parrilla e intentará mirar hacia las posiciones de podio.