Honda no quiere perder a Max Verstappen. No quiere perder a su campeón. A su gran campeón. Al piloto con el que, con su motor en el Red Bull, ha logrado tres Mundiales y va camino de un cuarto. De momento parece inevitable que así sea, pues los caminos de ambos se van a separar en 2026, pero los nipones no tienen ganas de quedarse sin él...

Porque saben de su potencia. Porque son conscientes de lo que puede dar a un equipo de F1. Que es el mejor. Que no hay otro como él tanto en el presente como en un futuro cercano. Y saben también cómo están bajando de revueltas las aguas en un equipo Red Bull que se la juega con Ford.

Que en menos de dos años cambian a los japoneses por los estadounidenses. Que es un año clave. Que Verstappen no va a admitir ni una sola probatura y por supuesto menos el fallo. A ello se aferran a Honda. A ello se aferran para, por qué no, vestir de verde a Max Verstappen.

El destino de Honda es...

Para llevarse al neerlandés a Aston Martin. Al equipo de Fernando Alonso. Tiene contrato hasta 2028, pero en Honda no pierden la esperanza y han dejado claro que quieren trabajar de nuevo con él.

"Tenemos una gran relación. Confiamos el uno en el otro y los trabajadores de Honda quieren a Verstappen. Estamos muy orgullosos de trabajar junto a él... le echaremos de menos en el futuro", dice Koji Watanabe, responsable de la marca japonesa, en 'Autosport'.

Y tienen un deseo: "Si ambos continuamos en la F1 esperamos que podamos trabajar juntos algún día".

"Nos quedan dos años todavía, así que vamos a dar el máximo para ganar otro Mundial con Verstappen y con Red Bull", cuenta Watanabe.

Así pues, claro está que los japoneses están felices con Max Verstappen. Les ha dado victorias. Les ha dado títulos. Les ha devuelto ese prestigio que tenían en la F1 en esa década de los 80.

Alonso - Verstappen, la pareja de sus sueños

Queda por ver si lograrán convencer al neerlandés para seguir con ellos, para dejar Red Bull... y para formar junto a Fernando Alonso una pareja como pocas veces se habría visto en el Mundial.