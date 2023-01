Fernando Alonso y Giancarlo Fisichella fueron la gran pareja de Renault. La de los éxitos. La de los títulos del mundo. La de un asturiano bicampeón y un italiano que cumplió con el papel de escudero a la perfección tanto para su compañero como para la marca del rombo. Ahora, en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport, ha hecho que al español le suene música celestial en sus oídos.

Porque pocas veces se ha escuchado una frase tan tajante y de tanta admiración, a la par que de respeto, para la figura de Fernando Alonso.

"¿Mi compañero más fuerte? Fernando Alonso. Rápido, muy preparado... No fallaba nunca", afirma el italiano.

Y cuenta cómo fue todo en 2005: "Empecé ganando en Australia. Luego tuve problemas técnicos. Me tuve que sacrificar por el equipo".

Ambos, con Flavio Briatore como jefe de equipo. De él también habla Fisichella.

"No es a quien más debo en la F1, pero fue muy importante. Antes te diría a Giancarlo Minardi. Fue el primero que me dio un coche en F1. Briatore me llevó a Benetton y luego me quiso con él en Renault", afirma.

Fisichella, además, lamenta una cosa en la F1: "Nunca corrí en el equipo de Schumacher, por desgracia. Me habría gustado ver su telemetría".

"Es el mejor de la historia. A veces se bajaba del coche tras una carrera... y ni había sudado", sentencia.