La Fórmula 1 es una disciplina en la que las cosas pueden cambiar radicalmente de un fin de semana para otro y desde el equipo Alpine se han dado cuenta de ello. Si bien en el Gran Premio de los Países Bajos parecía que los galos podían acercarse a los equipos punteros, nada más lejos de la realidad.

Durante el Gran Premio de Italia de este fin de semana el motor Renault no ha sido capaz de hacer frente de manera eficiente a las largas rectas del ‘templo de la velocidad’. Por ello, no han podido hacer nada ante la superioridad aplastante de sus principales rivales en el Mundial de Constructores.

Sin embargo, a pesar de que Pierre Gasly ya sabía lo que era ganar en el trazado italiano, esta vez no ha podido ni tan siquiera entrar en los puntos, algo que, tras la carrera, ha catalogado como "decepcionante".

"No ha sido nuestro fin de semana, eso está claro, y siempre es decepcionante cuando no sumas ni un solo punto. Simplemente, no éramos rápidos en este circuito y va a ser un gran aprendizaje para nosotros", asegura.

No obstante, el galo no ha perdido la fe en el rendimiento de su monoplaza y ya mira hacia Singapur: "Lo hemos dado todo, pero tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos ganas de Singapur, vamos a ser más competitivos allí".

Asimismo, Esteban Ocon, que no está pasando por su mejor racha en el Gran Circo, no ha podido ni tan siquiera finalizar la carrera por un problema con el volante. Aun así, Ocon también es optimista y asegura que, si bien ha sido un fin de semana "duro", espera poder volver a pelear con los de arriba en Singapur.

"Nos ha tocado aprender muchas cosas en Monza y es momento de tomar la lección de por qué no hemos ido rápido allí y pensar en Singapur. No tengo dudas de que vamos a volver más fuertes y volveremos a sumar puntos allí", concluye Esteban en unas declaraciones recogidas por 'Soy Motor'.