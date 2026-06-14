El genial mensaje de Alonso a la afición del GP de Barcelona: "Aquí se está mejor que en el coche"

El asturiano no ha dudado en agradecer el apoyo que ha recibido por parte de la grada en un fin de semana complicado para él en lo deportivo. Aún así, sigue siendo el gran aclamado en Montmeló.

Fernando Alonso estás siendo uno de los pilotos más solicitados de este Gran Premio de Barcelona. Todo en un fin de semana está siendo muy difícil para él debido a terrible rendimiento del Aston Martin.

Aún así, Fernando no pierde la sonrisa. El bicampeón ha recibido de manera muy agradecido el cariño de toda la afición presente en Montmeló y le ha querido dejar un emotivo y genial mensaje con el que responder a todo el apoyo recibido.

"Esto es la prueba más gráfica de que estamos todos unidos. Ojalá podamos más alegrías en la segunda mitad de la temporada. Me voy a quedar aquí (en la grada) para ver la carrera, que está mejor que en el coche", reconoce Alonso en declaraciones al micrófonos de la 'F1'.

Fernando busca algo de humor y positivismo en una situación poco agradable siendo agradecido una vez más con el público de Montmeló. La grada del circuito ha sido extremadamente cariñosa con Alonso y con Sainz, a pesar de que los representantes españoles no hayan podido firmar buenos resultados.