El jefe de Williams asume que Carlos Sainz se podría marchar: "Si se abre un hueco..."

James Vowles, jefe de Williams, dice que Carlos y Alex Albon se están centrando en el futuro de Williams porque "ahora mismo no hay sitio en los equipos ganadores".

Carlos Sainz tiene que renovar su contrato y en Williams confían en que continúe la temporada que viene. Su jefe, James Vowles, ha admitido públicamente que es difícil que se abra un hueco en un equipo grande y que por eso el piloto español está pensando a largo plazo en su actual escudería.

Esto dijo James Vowles en 'Marca' este jueves desde el Gran Premio de Barcelona - Catalunya: "Ahora mismo sólo hay un par de equipos ganadores y tienen alineaciones establecidas que no parece que cambien".

"Carlos Sainz y Alex Albon han invertido mucho tiempo en el equipo para llegar a lo que quieren. Es su equipo, y es algo que no puedes encontrar en los demás. Quieren continuar con ello y es algo único", dice el jefe de la escudería de Williams.

Eso sí, reconoce que si aparece una oportunidad será difícil retener a un Sainz que está muy bien valorado en la parrilla: "Claro que hay momentos en los que podría abrirse un hueco y sería ridículo no considerar sus opciones".

"Tenemos los mismos valores para ser claros. Lo somos desde octubre, con los problemas, enero y marzo. Si piensan algo malo, vendrán y lo dirán. Pero en este momento, su futuro quiere que sea aquí", sentencia Carlos.

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