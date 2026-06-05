Carlos Sainz desvela su mayor ambición en la F1: "Mi sueño sigue siendo..."

El piloto madrileño ha comentado los avances en su monoplaza antes del GP de Mónaco en una rueda de prensa donde también ha valorado su futuro en la competición y los planes a largo plazo en Grove.

Carlos Sainz aterrizó en Williams la temporada pasada para volver a hacer competitivo al equipo británico. Junto a Alex Albon, ambos pilotos lograron un histórico quinto puesto en el Mundial de Constructores, la mejor marca de los de Grove en toda su trayectoria en la Fórmula 1.

El madrileño se siente motivado para llegar a lo más alto en el equipo de James Vowles: "Mi sueño sigue siendo ganar el Mundial con Williams. Ya fui claro en 2025 cuando conté que en mis planes ideales todo pasaba por volver a hacerles campeones". Además, el ex de Ferrari también analizó en rueda de prensa la situación actual del FW48: "Hemos dado un gran salto, estoy comprometido a intentar ayudar al equipo a salir de este bache y recuperarnos. Solo quiero ganar en F1 y ayudar a Williams a volver a lo más alto".

Sin embargo, este 2026 las cosas no están yendo tan bien para Williams, aunque Carlos continúa siendo optimista con el futuro de la escudería y se siente como el indicado para liderar al equipo hasta las primeras posiciones de la clasificación: "(Cuando llegué a Williams) creo que hablamos de conseguir podios consistentemente para 2029 y quizá ganar (el mundial) en 2030. Sabía que no iba a haber victorias al menos hasta 2028, 2029 o 2030".

Unas palabras convincentes de Carlos, que se encuentra muy consolidado dentro de la estructura del equipo, pero que también avisa: "Ganar con Williams es mi plan ideal... pero quiero ganar. Si hay oportunidades de ganar mundiales y carreras habrá que planteárselo". Por el momento, el GP de Mónaco es la próxima cita para Sainz, que firmó un positivo noveno puesto en Canadá y aspira a continuar mejorando los resultados durante el verano, mientras construye el camino de Williams hacia las posiciones más altas de la tabla.

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